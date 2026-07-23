«Никогда не приму это сравнение». Кирилл Глебов — о выборе между Месси и Роналду

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о выборе между игроком американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси и футболистом саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

— У тебя есть выбор: Месси или Роналду. Кого выберешь?

— Никогда не приму это сравнение. По футбольным качествам нет футболиста сильнее Месси. Если объективно посмотреть на матч с его участием — он всё умеет. Всё, что ты можешь придумать в своей голове, Месси исполнит. Не скажу, что Роналду плохой, но для меня он второй футболист после Лионеля. Если меня спросят, Месси или Роналду, даже отвечать не буду, потому что Лео — номер один, — приводит слова Глебова «Матч ТВ».