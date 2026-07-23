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Глава «Локомотива» Нагорных: работаем над тем, чтобы у игроков были амбиции победителей

Глава «Локомотива» Нагорных: работаем над тем, чтобы у игроков были амбиции победителей
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Председатель Совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что в клубе прививают амбиции победителей всем игрокам, включая самых молодых футболистов. Прошлый сезон Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники завершили на третьем месте в турнирной таблице.

«Спорт без амбиций невозможен. Они должны быть всегда. Мы строим клуб, работаем над тем, чтобы у наших игроков, даже самых молодых, были амбиции победителей», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Чемпионом России по итогам сезона-2025/2026 стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар».

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