Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев ответил на вопрос, является ли для него пример голкипера национальной команды Кабо-Верде Возиньи дополнительной мотивацией. На дебютном для себя ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде преодолела групповой этап и проиграла в 1/16 финала будущему финалисту турнира в лице Аргентины. Победителем чемпионата мира — 2026 стала команда Испании.

«Пример есть — в 40 лет дебютировать на чемпионате мира. Надеюсь, в 40 лет буду показывать такой футбол, чтобы вызываться в сборную», — приводит слова Агкацева «РИА Новости Спорт».

Отметим, 40-летний Возинья вошёл в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.