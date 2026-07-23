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Агкацев ответил, является ли для него примером вратарь Кабо-Верде Возинья

Агкацев ответил, является ли для него примером вратарь Кабо-Верде Возинья
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Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев ответил на вопрос, является ли для него пример голкипера национальной команды Кабо-Верде Возиньи дополнительной мотивацией. На дебютном для себя ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде преодолела групповой этап и проиграла в 1/16 финала будущему финалисту турнира в лице Аргентины. Победителем чемпионата мира — 2026 стала команда Испании.

«Пример есть — в 40 лет дебютировать на чемпионате мира. Надеюсь, в 40 лет буду показывать такой футбол, чтобы вызываться в сборную», — приводит слова Агкацева «РИА Новости Спорт».

Отметим, 40-летний Возинья вошёл в символическую сборную мирового первенства по версии болельщиков.

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