Объявлены судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.
24 июля (пятница)
ЦСКА – «Балтика»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Николай Иванов.
25 июля (суббота)
«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Матвей Заика, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Эдуард Малый.
«Акрон» – «Зенит»: судья – Андрей Прокопов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – «Динамо» Махачкала: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мацюра.
«Спартак» – «Родина»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Владимир Казьменко.
26 июля (воскресенье)
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.