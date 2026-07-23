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Российский вратарь в США сравнил атмосферу на ЧМ-2026 и ЧМ-2018

Российский вратарь в США сравнил атмосферу на ЧМ-2026 и ЧМ-2018
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Российский вратарь «Динамо» из Хьюстона Роман Керимов сравнил атмосферу на ЧМ-2026, который прошёл в США, Мексике и Канаде, с атмосферой на ЧМ-2018, прошедшем в России.

– Атмосфера ЧМ-2026 чувствуется?
– Не особо. Помню, в 2018-м болельщики были повсюду в Москве. Вывески всякие. Здесь этого меньше. Может, потому что турнир размыт на три страны, не знаю. Я не был на матчах ЧМ-2026, но пару раз в неделю стабильно езжу смотреть футбол в фан-зону. Она находится рядом со стадионом «Динамо» Хьюстон. Причём тех, кто не поместился в фан-зону, пускают смотреть матчи как раз на эту арену, — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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