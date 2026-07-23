«Реал» Мадрид презентовал выездную форму на сезон-2026/2027

Испанский «Реал» Мадрид на официальном сайте представил второй комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Реал» Мадрид и Adidas представили вторую форму на сезон-2026/2027. Она выполнена в тёмно-зелёном цвете с деталями кремового оттенка, переосмысливая использованную ранее цветовую комбинацию в современном ключе.

Футболка украшена едва заметным геометрическим узором с инициалами клуба и имеет современный воротник с кремовой отделкой. Кроме того, она включает логотип Adidas Trefoil, который связывает инновации в области элитных характеристик с футбольной культурой и стилем вне поля», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Реал» Мадрид