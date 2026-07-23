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Юрий Нагорных: без мнения Галактионова в «Локомотиве» не принимается никаких решений

Юрий Нагорных: без мнения Галактионова в «Локомотиве» не принимается никаких решений
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Председатель Совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что при принятии всех решений учитывается мнение главного тренера команды Михаила Галактионова.

«У нас в клубе абсолютное сотрудничество в трансферной политике. Мы вместе с Галактионовым обсуждаем все вопросы по приобретению игроков. Без мнения главного тренера никаких решений не принимается. Садимся, спорим, высказываем своё мнение. При этом ни у кого нет доминирующего мнения, мы взвешиваем все «за» и «против». Это очень скрупулёзная работа, но вместе мы приходим к общим решениям», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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