Юрий Нагорных: без мнения Галактионова в «Локомотиве» не принимается никаких решений

Председатель Совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что при принятии всех решений учитывается мнение главного тренера команды Михаила Галактионова.

«У нас в клубе абсолютное сотрудничество в трансферной политике. Мы вместе с Галактионовым обсуждаем все вопросы по приобретению игроков. Без мнения главного тренера никаких решений не принимается. Садимся, спорим, высказываем своё мнение. При этом ни у кого нет доминирующего мнения, мы взвешиваем все «за» и «против». Это очень скрупулёзная работа, но вместе мы приходим к общим решениям», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.