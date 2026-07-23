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Тимур Гурцкая: Воробьёв очень сильно хотел уйти из «Локомотива»

Тимур Гурцкая: Воробьёв очень сильно хотел уйти из «Локомотива»
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Футбольный эксперт Тимур Гурцкая прокомментировал переход центрального нападающего Дмитрия Воробьёва из московского «Локомотива» в «Краснодар». Форвард присоединился к «быкам» в это трансферное окно.

«Не знаю, я не агент Воробьёва, у него есть агент, всё. Но говорят так, что парень очень сильно хочет уйти из «Локомотива». Очень сильно! И Сергей Николаевич (Галицкий, президент «Краснодара». — Прим. «Чемпионата») увидел, что парень упал по своим личным условиям, то, что он взял даже меньше, чем просил! То есть взял даже меньшую зарплату, чтобы вот сейчас уйти в «Краснодар». У него зарплата 10 млн. При том, что он чуть ли не 12 или 15 млн хотел», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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