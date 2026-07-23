«Монако» представил второй комплект игровой формы на новый сезон

Французский «Монако» на официальном сайте презентовал выездной комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Выездная форма, разработанная «Монако» и Mizuno для сезона-2026/2027, сочетает в себе современность и традиции с изысканностью высокой моды.

Новая выездная футболка «Монако» вдохновлена ​​элегантностью ведущих мировых домов моды. Её уникальный цвет — виноградно-коричневый с фиолетовыми акцентами — и многочисленные золотые детали придают ей особое ощущение изысканности и стиля, а утончённый дизайн с рельефным узором в тон — это истинная дань искусству внимания к деталям», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Монако»