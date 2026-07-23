Фабрицио Романо назвал клуб, проявляющий конкретный интерес к Брэдли Баркола

Английский «Ливерпуль» остаётся единственным клубом, проявляющим конкретный интерес к крайнему нападающему французского «ПСЖ» Брэдли Баркола. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, информация, что к Баркола проявляет интерес «Барселона», не является достоверной.

В минувшем сезоне Брэдли принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.