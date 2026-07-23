15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо назвал клуб, проявляющий конкретный интерес к Брэдли Баркола

Фабрицио Романо назвал клуб, проявляющий конкретный интерес к Брэдли Баркола
Комментарии

Английский «Ливерпуль» остаётся единственным клубом, проявляющим конкретный интерес к крайнему нападающему французского «ПСЖ» Брэдли Баркола. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, информация, что к Баркола проявляет интерес «Барселона», не является достоверной.

В минувшем сезоне Брэдли принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«Не хочу, чтобы это произошло». Саа — о возможном переходе Баркола в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android