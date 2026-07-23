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«Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»

«Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России с «Зенитом»
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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за OLIMPBET Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла 18 июля. «Зенит» одержал победу со счётом 1:1 (4:2 пен.). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Футбольный клуб «Спартак» подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьёй. Поэтому рассмотрим в данном случае и протест по данному матчу», — сказал Григорьянц в видео, опубликованном в телеграм-канале РФС.

Заседание КДК РФС проходит сегодня, 23 июля.

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