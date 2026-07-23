РУСАДА в июне проверило на допинг четырёх российских футболистов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне проверило на допинг четырёх футболистов. Об этом сообщает ТАСС. По данным источника, в первый месяц лета допинг-тестирование прошли Денис Адамов («Зенит»), Дмитрий Баринов (ЦСКА), Антон Миранчук (московское «Динамо») и Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Всего с января по июнь РУСАДА проверило на допинг 47 игроков РПЛ. Чаще других проходили тестирование футболисты московского «Спартака» (13 человек).

Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенит». «Краснодар» в прошлом сезоне занял второе место, московский «Локомотив» стал третьим.