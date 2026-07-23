«Нино так не может». Орлов оценил новичка «Зенита» Андраде

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Зенита» Кевина Андраде в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

«Вот чем мне понравился новичок «Зенита» Андраде — он вышел и пошёл к чужой штрафной. И когда начал бороться за мяч, мы увидели мужика. Нино так не может, у него так не получается. А Андраде выигрывает единоборства, от него мяч отскакивает к игрокам «Зенита». В матче за Суперкубок Кевин выровнял соотношение силовой борьбы за мяч. А для того чтобы силовую борьбу выигрывать, нужна мотивация. Ты должен быть необыкновенно настроен», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».