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«Нино так не может». Орлов оценил новичка «Зенита» Андраде

«Нино так не может». Орлов оценил новичка «Зенита» Андраде
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Зенита» Кевина Андраде в матче за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Вот чем мне понравился новичок «Зенита» Андраде — он вышел и пошёл к чужой штрафной. И когда начал бороться за мяч, мы увидели мужика. Нино так не может, у него так не получается. А Андраде выигрывает единоборства, от него мяч отскакивает к игрокам «Зенита». В матче за Суперкубок Кевин выровнял соотношение силовой борьбы за мяч. А для того чтобы силовую борьбу выигрывать, нужна мотивация. Ты должен быть необыкновенно настроен», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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