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Игрок «Локо» Сильянов: Головин был бы лучшим в РПЛ, но он ещё не доиграл своё в Европе

Игрок «Локо» Сильянов: Головин был бы лучшим в РПЛ, но он ещё не доиграл своё в Европе
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Защитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Сильянов прошёл через академию столичного ЦСКА, как и Головин.

«Не верю, что Головин в ближайшее время вернётся в Россию. Думаю, ещё не доиграл своё в Европе. В последнее время ещё и травмы были — не будет он возвращаться сейчас. Но если бы такое случилось, он был бы лучшим игроком РПЛ», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

30-летний Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

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