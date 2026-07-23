Игрок «Локо» Сильянов: Головин был бы лучшим в РПЛ, но он ещё не доиграл своё в Европе

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Сильянов прошёл через академию столичного ЦСКА, как и Головин.

«Не верю, что Головин в ближайшее время вернётся в Россию. Думаю, ещё не доиграл своё в Европе. В последнее время ещё и травмы были — не будет он возвращаться сейчас. Но если бы такое случилось, он был бы лучшим игроком РПЛ», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

30-летний Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.