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Норвегия подаст жалобу в ФИФА из-за инцидента на чемпионате мира — 2026

Норвегия подаст жалобу в ФИФА из-за инцидента на чемпионате мира — 2026
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Норвежская Футбольная ассоциация готовится подать официальную жалобу в этический комитет ФИФА из-за вмешательства президента США Дональда Трампа в так называемое дело Балогуна, сообщает журналист The Times Мартин Зиглер.

Напомним, отстранение нападающего сборной США Фоларина Балогуна, удалённого в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0), было приостановлено с испытательным сроком в один год — в итоге форвард принял участие в игре 1/8 финала с Бельгией (1:4). Впоследствии Трамп подтвердил своё личное участие в этом процессе.

СМИ сообщали, что президент США убедил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить удаление Балогуна.

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