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Созин: надеюсь, «Спартак» со своим протестом пойдёт до конца. Это худшее последствие ЧМ

Созин: надеюсь, «Спартак» со своим протестом пойдёт до конца. Это худшее последствие ЧМ
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на информацию, что «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом». Встреча прошла 18 июля. «Зенит» одержал победу со счётом 1:1 (4:2 пен.). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Спартак», подавая протест с требованием переиграть матч за Суперкубок России, ведёт себя правильно. И в следующий раз судьи, организаторы соревнований, клубы — все будут помнить, что так делать нельзя.

Решение об отмене жеребьёвки с «Зенитом» — это последствие чемпионата мира. Не те последствия с правилами футбола, где стало меньше карточек, врачи стали меньше выходить на поле, а главный итог: сильные мира после цирка со сборной США показали, можно делать, что угодно. Это докатилось и до России, причём слишком быстро.

Очень хочу и надеюсь, чтобы «Спартак» со своим протестом пойдёт до конца. Нельзя допустить, чтобы худшее, что было на ЧМ, прижилось в России. Прекрасно понимаю, что РФС — опытная, мощная структура. Там найдут десятки причин, почему решение отменить жеребьёвку было правильным. Но пускай «Спартак» сопротивляется, заставляет всех об этом говорить, заставляет оправдываться. И в следующий раз об этом прецеденте будут помнить. Тогда у нас хотя бы до отмены карточек по телефону не дойдёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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