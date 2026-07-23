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«Спартак» — в тройке самых посещаемых команд РПЛ прошлого сезона

«Спартак» — в тройке самых посещаемых команд РПЛ прошлого сезона
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Московский «Спартак» вошёл в топ-3 команд, чьи домашние матчи прошлого сезон Мир РПЛ посетило наибольшее количество зрителей. Так, за играми красно-белых на «Лукойл Арене» следило в среднем 24 014 человек. Первое место в рейтинге занял «Зенит» — 37 763, вторым стал «Краснодар» — 29 398. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Меньше всего зрителей на свои домашние матчи привлёк грозненский «Ахмат» — в среднем за игрой команды Станислава Черчесова наблюдало 4 414 человек.

Фото: Сайт РПЛ

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а тройку лидеров замкнул московский «Локомотив». «Спартак» стал четвёртым.

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