15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олейников прокомментировал слухи об интересе со стороны «Тоттенхэма»

Олейников прокомментировал слухи об интересе со стороны «Тоттенхэма»
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников прокомментировал слухи, что около восьми лет назад им интересовался лондонский «Тоттенхэм».

— Недавно в самарском телеграме вскрылось: в 2017–2018 годах тобой интересовался «Тоттенхэм». Что ты про это слышал?
— До этих постов — ничего. Играл против «Тоттенхэма» в Юношеской лиге УЕФА, забивал. Но чтобы я в попал в чьи-то списки, кому-то там в Англии понравился — не уверен. Хотя в перспективе мне было бы интересно поиграть в Европе. Это другой уровень и серьёзный вызов, — цитирует Олейникова Sport24.

В прошлом сезоне РПЛ Олейников принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Иван Олейников объяснил, почему не перешёл в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android