Олейников прокомментировал слухи об интересе со стороны «Тоттенхэма»

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников прокомментировал слухи, что около восьми лет назад им интересовался лондонский «Тоттенхэм».

— Недавно в самарском телеграме вскрылось: в 2017–2018 годах тобой интересовался «Тоттенхэм». Что ты про это слышал?

— До этих постов — ничего. Играл против «Тоттенхэма» в Юношеской лиге УЕФА, забивал. Но чтобы я в попал в чьи-то списки, кому-то там в Англии понравился — не уверен. Хотя в перспективе мне было бы интересно поиграть в Европе. Это другой уровень и серьёзный вызов, — цитирует Олейникова Sport24.

В прошлом сезоне РПЛ Олейников принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.