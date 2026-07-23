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Иван Олейников подтвердил интерес со стороны «Краснодара»

Иван Олейников подтвердил интерес со стороны «Краснодара»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников подтвердил, что к нему был интерес со стороны «Краснодара». Однако никаких конкретных предложений ему не поступало.

— Что слышал об интересе «Краснодара»?
— Что интерес был. Стараюсь не отвлекаться и прошу агента ставить меня в известность, только когда есть реальная конкретика.

— Верно ли, что ты решил не продлевать контракт с «Крыльями»?
— Такого я не решал. Контракт действует ещё год.

— Если никуда не уйдёшь, можешь продлить?
— Говорю же: не загадываю наперёд. В «Крыльях» меня всё устраивает. И Самара мне нравится, очень красивый и футбольный город. В городе «Крылья» просто обожают. На улице узнают, желают удачи. Чувствую любовь самарцев, болельщиков команды, — цитирует Олейникова Sport24.

В прошлом сезоне РПЛ Олейников принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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