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Мостовой: «Спартак» правильно протестует, но переигровки Суперкубка с «Зенитом» не будет

Мостовой: «Спартак» правильно протестует, но переигровки Суперкубка с «Зенитом» не будет
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Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новость, что «Спартак» требует переигровку матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Спартак» предъявил претензию за серию пенальти, но я бы их предъявлял за пенальти в их ворота, который был назначен не совсем справедливо. Ясно, что никто ничего не переиграет — такого не было никогда. Но если бы в нашем футболе было больше профессиональных людей, которые отдали этому спорту жизнь, ошибок было бы меньше. Однако это невозможно, поэтому такое будет продолжаться и дальше. Конечно, не верю в переигровку Суперкубка. А народ откуда брать? Празднование тоже переигрывать? Трофей у «Зенита» забирать? Такого никогда не было. Однако «Спартак» поступает правильно — протестовать надо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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