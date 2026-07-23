Константин Генич — о «Зените»: увидим, что видели последние несколько сезонов

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о санкт-петербургском «Зените» в преддверии старта нового сезона Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы страны. За последние восемь лет «Зенит» выигрывал РПЛ семь раз. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар».

«Глобальные изменения… Ждут, что поменяется тренер, да, но видишь, остаётся Сергей Богданович [Семак], он и заслуженно остаётся, потому что опять привёл команду к чемпионству и признан лучшим тренером [сезона]. И мы опять увидим, что видели на протяжении последних нескольких сезонов», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».