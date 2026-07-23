Министр спорта РФ: в ФИФА понимают, что Россию надо возвращать, но пока упираемся в УЕФА

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв рассказал, почему Россию не возвращают в международные турниры. По словам чиновника, в ФИФА понимают необходимость возвращения россиян, однако всё упирается в жёсткую позицию УЕФА — организация не хочет снимать бан.

— В футболе переговорный процесс не останавливался. Надо сказать, что в целом есть хорошее видение и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские дебри, называемые УЕФА.

— Может быть, рассмотреть опять ту самую идею, которая не раз уже выдвигалась, о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола из европейской?

— Я здесь не хотел бы комментировать, потому что моё слово тяжёлое. Сейчас скажешь — и все побегут. Могу лишь сказать, что в шахматах такой манёвр принёс результат. Федерация шахмат России перешла в Азию. И неплохо себя чувствуют наши шахматисты. Но надо смотреть индивидуально во всех видах.

В футболе же, думаю, судебная перспектива, наверное, может быть хорошей. Может быть, это будет даже облегчением для некоторых международных чиновников, которые не могут проломить свои собственные внутренние всякие исполкомы, советы и так далее, — приводит Дегтярёва «Комсомольская правда».