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Олейников раскрыл, почему сорвался трансфер в «Локомотив»

Олейников раскрыл, почему сорвался трансфер в «Локомотив»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников раскрыл, почему дважды срывался его трансфер в московский «Локомотив». Стороны были близки к сделке минувшей зимой и прошлым летом, однако в последний момент трансфер срывался.

— Прошлым летом ты не перешёл в «Локомотив» из-за личных условий?
— Насколько знаю, клубы не договорились по сумме трансфера.

— Как было зимой?
— Все завертелось на финише трансферного окна. Что-то не получилось в последний момент, — цитирует Олейникова Sport24.

В прошлом сезоне РПЛ Олейников принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с самарским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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