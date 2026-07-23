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Глава «Локо» Нагорных: нужно говорить о футболе, а не о том, кто какой контракт требует

Глава «Локо» Нагорных: нужно говорить о футболе, а не о том, кто какой контракт требует
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Председатель Совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал новости о сложностях с продлением контрактов некоторых футболистов.

— Слово «контракт» в последнее время всё чаще появляется в новостях про «Локомотив». Это проблема клуба?
— Понятие «новость» всё больше уходит от чисто футбольных моментов к обсуждениям контрактов. Может, это агенты, может, букмекеры. Но вопрос контрактов начинает превалировать в обсуждении футбола. Мне кажется, это не совсем правильно. Нужно больше говорить о футболе.

— Но это тесно связанные вещи: футболисты уходят, команда может стать совсем другой.
— Команда может стать интереснее, она меняется, развивается, совершенствуется. Об этом тоже нужно говорить, а не только о том, кто и куда перешёл, кто какой контракт требует. Это следствие того, что есть рынок, индустрия, спрос на футболистов. Наша задача — готовить больше конкурентоспособных игроков, — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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