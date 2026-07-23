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«Фулхэм» показал домашнюю форму, в которой будет выступать в новом сезоне

«Фулхэм» показал домашнюю форму, в которой будет выступать в новом сезоне
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Английский «Фулхэм» на официальном сайте представил основную домашнюю игровую форму на предстоящий сезон-2026/2027.

«Наша историческая белая футболка, произведённая компанией Adidas, отличается уникальным узором, вплетённым в ткань, вдохновлённым движением воды в реке рядом с нашим домашним стадионом «Крэйвен Коттедж», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Фулхэм»

«Фулхэм» завершил сезон-2025/2026 английской Премьер-лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 52 очка за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Арсенал», заработавший 85 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата Англии «Фулхэм» сыграет с «Челси» 24 августа.

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