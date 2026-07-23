Назван самый посещаемый матч прошлого сезона РПЛ

Самым посещаемым матчем прошлого сезона Мир Российской Премьер-Лиги стала игра 21-го тура между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», которая прошла 14 марта на «Газпром Арене», сообщает пресс-служба лиги. Победу в этой встрече одержали сине-бело-голубые — 2:0.

За игрой на стадионе наблюдало 57 777 человек. Второе место в рейтинге самых посещаемых матчей минувшего сезона заняла игра «Зенита» с «Краснодаром» (1:1), третье — «Зенит» — «Локомотив» (2:0).

Фото: Сайт РПЛ

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», а тройку лидеров замкнул московский «Локомотив». «Спартак» стал четвёртым.