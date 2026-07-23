Игрок сборной России Сильянов: на ЧМ-2026 все выглядели неплохо, нет прямо ужасных команд

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов заявил, что все национальные команды на чемпионате мира — 2026 выглядели неплохо. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счётом 1:0. Третье место заняла Англия.

«Сейчас все научились играть в футбол. Нет прямо ужасных команд, разве что, может, во втором дивизионе Ирландии. На чемпионате мира, например, даже Кабо-Верде: как крайки обводили, игроки в центре тоже хороши с мячом. Все на турнире выглядели неплохо. Может, кроме Гаити», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.