В Эмболо заинтересованы «Атланта Юнайтед», несколько клубов Англии и Серии А — Джейкобс

К нападающему французского «Ренна» и сборной Швейцарии Брилу Эмболо проявляют интерес американская «Атланта Юнайтед», несколько клубов Англии и Серии А. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Брил Эмболо вызвал интерес со стороны «Атланты Юнайтед». Кроме того, Эмболо рассматривается «Халл Сити» и «Ипсвичем», а также несколькими клубами Серии А. Возможная цена продажи — около € 15 млн», — написал Джейкобс.

В сезоне-2025/2026 французской Лиги 1 29-летний Эмболо провёл 31 матч, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть игр, два гола и две результативные передачи на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Швейцарии.