Джеймс Траффорд близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Лидс Юнайтед» — Джейкобс

Голкипер английского «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд близок к переходу в «Лидс Юнайтед». Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Лидс Юнайтед» близок к заключению сделки по Джеймсу Траффорду. Игрок дал понять, что хочет присоединиться к команде. Также стало известно, что стороны обсуждают пункт о выкупе в рамках быстро развивающихся переговоров.

«Ньюкасл Юнайтед» не проводил никаких недавних переговоров и не делал предложений. Последние переговоры состоялись, когда Траффорд рассматривался в качестве варианта, в то время как «Манчестер Сити» изучал Сандро Тонали», — написал Джейкобс.