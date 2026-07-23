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Джеймс Траффорд близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Лидс Юнайтед» — Джейкобс

Джеймс Траффорд близок к переходу из «Манчестер Сити» в «Лидс Юнайтед» — Джейкобс
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Голкипер английского «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд близок к переходу в «Лидс Юнайтед». Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«Лидс Юнайтед» близок к заключению сделки по Джеймсу Траффорду. Игрок дал понять, что хочет присоединиться к команде. Также стало известно, что стороны обсуждают пункт о выкупе в рамках быстро развивающихся переговоров.

«Ньюкасл Юнайтед» не проводил никаких недавних переговоров и не делал предложений. Последние переговоры состоялись, когда Траффорд рассматривался в качестве варианта, в то время как «Манчестер Сити» изучал Сандро Тонали», — написал Джейкобс.

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