15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Акроном»

Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Акроном»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Встреча пройдёт 25 июля на стадионе «Кристалл».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, впереди матч с «Акроном». У команды летом сменился главный тренер. Влияет ли это как-то на подготовку команды? Тяжелее, сложнее или это не имеет значения?
— Конечно, приход нового тренера влияет на игру команды с точки зрения эмоциональной составляющей. Все игроки, естественно, уже привыкают к новым требованиям. Взгляд у каждого тренера свой. Думаю, что для игроков это шанс проявить себя, попасть в стартовый состав — для тех, кто играл, может быть, меньше. Плюс схема, рисунок игры у каждого тренера свои, видение игры и состава команды. Поэтому, конечно, в этом отношении сложнее готовиться, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Хотели обмануть». Генич раскрыл, почему Алексей Батраков не перешёл в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android