Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 1-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Встреча пройдёт 25 июля на стадионе «Кристалл».

— Сергей Богданович, впереди матч с «Акроном». У команды летом сменился главный тренер. Влияет ли это как-то на подготовку команды? Тяжелее, сложнее или это не имеет значения?

— Конечно, приход нового тренера влияет на игру команды с точки зрения эмоциональной составляющей. Все игроки, естественно, уже привыкают к новым требованиям. Взгляд у каждого тренера свой. Думаю, что для игроков это шанс проявить себя, попасть в стартовый состав — для тех, кто играл, может быть, меньше. Плюс схема, рисунок игры у каждого тренера свои, видение игры и состава команды. Поэтому, конечно, в этом отношении сложнее готовиться, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».