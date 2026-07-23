Сумма сделки по трансферу Адейеми в «Барселону» составила около € 30 млн — Джейкобс

Испанская «Барселона» заплатит немецкой «Боруссии» Дортмунд за трансфер нападающего Карима Адейеми около € 30 млн. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети.

«Барселона» подтвердила переход Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии» по пятилетнему контракту. Сумма трансфера составляет € 22 млн плюс бонусы. Общая стоимость сделки — около € 30 млн», — написал Джейкобс.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов.