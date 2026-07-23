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«Курам на смех». Александр Медведев отреагировал на протест «Спартака» по матчу Суперкубка

«Курам на смех». Александр Медведев отреагировал на протест «Спартака» по матчу Суперкубка
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Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о протесте московского «Спартака» с требованием переиграть матч OLIMPBET Суперкубка России. Встреча прошла 18 июля. «Зенит» одержал победу — 1:1 (4:2 пен.). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Как вы относитесь к требованию «Спартака» переиграть матч за Суперкубок России?
— Курам на смех, — приводит слова Медведева Odds.ru.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Команда набрала 68 очков за 30 матчей в сезоне-2025/2026. «Спартак» занял четвёртое место, заработав 52 очка. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России, победив в Суперфинале «Краснодар» со счётом 1:1 (4:3 пен.).

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