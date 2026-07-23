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Андрей Аршавин оценил чемпионат мира — 2026 по 10-балльной шкале

Андрей Аршавин оценил чемпионат мира — 2026 по 10-балльной шкале
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поставил оценку завершившемуся чемпионату мира — 2026. Победителем турнира стала сборная Испании.

— Андрей, закончился чемпионат мира, Испания победила. Всё по делу?
— Да. Самая сильная команда и победила. С сильными футболистами. Может быть, их суперзвезда играла не так ярко на турнире, но все остальные провели турнир очень ровно, и командный футбол был на очень высоком уровне.

— Чемпионат мира удался?
— Да.

— Сколько ставим ему по 10-балльной шкале?
— Ну, девять, думаю.

— А в России сколько тогда было?
— 10. Но я не был в России на чемпионате мира.

— А в Катаре?
— Я и в Катаре не был. Ну, по организации и всему чемпионат мира в России если не лучший, один из самых лучших за всю историю, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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