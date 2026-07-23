Валерий Газзаев отнёс «Ахмат» к числу фаворитов предстоящего сезона РПЛ

Известный российский тренер Валерий Газзаев отнёс грозненский «Ахмат» к числу фаворитов предстоящего сезона РПЛ. Прошлый сезон «Ахмат» завершил на девятом месте в турнирной таблице.

«Не скажу, что число фаворитов в нашем чемпионате увеличилось. Те же «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», «Динамо». Надеюсь, ЦСКА тоже будет в этом списке, но последний контрольный матч они сыграли неубедительно. Думаю, «Ахмат» тоже способен успешно выступить, если судить по игрокам, которых они приобрели. Клуб провёл активную трансферную политику. Также хотел бы отметить прошлогоднее открытие — «Балтику». Будет интересный сезон», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.