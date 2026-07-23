15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев отнёс «Ахмат» к числу фаворитов предстоящего сезона РПЛ

Валерий Газзаев отнёс «Ахмат» к числу фаворитов предстоящего сезона РПЛ
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Газзаев отнёс грозненский «Ахмат» к числу фаворитов предстоящего сезона РПЛ. Прошлый сезон «Ахмат» завершил на девятом месте в турнирной таблице.

«Не скажу, что число фаворитов в нашем чемпионате увеличилось. Те же «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», «Динамо». Надеюсь, ЦСКА тоже будет в этом списке, но последний контрольный матч они сыграли неубедительно. Думаю, «Ахмат» тоже способен успешно выступить, если судить по игрокам, которых они приобрели. Клуб провёл активную трансферную политику. Также хотел бы отметить прошлогоднее открытие — «Балтику». Будет интересный сезон», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Хотели обмануть». Генич раскрыл, почему Алексей Батраков не перешёл в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android