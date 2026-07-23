Валерий Газзаев: после чемпионата мира будет непросто переключиться на РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев высказался о предстоящем старте нового сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«После чемпионата мира будет непросто переключиться на национальное первенство. Всё-таки на чемпионате мира собраны лучшие игроки и сборные мира. Надеюсь, РПЛ возьмёт многое от чемпионата мира, чтобы соперничество было в каждом матче. Важно, чтобы многие команды после чемпионата мира сделали выводы как в тактике, так и в индивидуальных позициях. С судейством — то же самое. Верю, что наш чемпионат пройдёт на хорошем уровне, а мы увидим качественные матчи среди всех команд», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.