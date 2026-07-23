«Арсенал» объявил о трансфере Христоса Дзолиса из «Брюгге»

Английский «Арсенал» на официальном сайте сообщил о переходе греческого полузащитника Христоса Дзолиса из бельгийского «Брюгге».

«Рады объявить о подписании долгосрочного контракта с Христосом Дзолисом.

24-летний нападающий переходит к нам из «Брюгге», где он провёл 108 матчей во всех соревнованиях, забив 43 гола и отдав 45 результативных передач за бельгийскую команду», — написано в сообщении лондонского клуба.

«Арсенал» занял первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 85 очков за 38 матчей. В 1-м туре нового сезона чемпионата Англии «канониры» сыграют с «Ковентри Сити» 21 августа.