Червиченко: «Спартак» истерит на публику, чтобы потом выбить себе лояльное судейство

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость, что московский клуб требует переигровку матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.).

«Надо выигрывать на поле. Когда я просматривал все эти истерики по поводу эпизода со жребием по серии пенальти, я не понял одного. С чего «Спартак» решил, что если бы пенальти бились в другие ворота, они бы обязательно победили? То есть весь лейтмотив их выступления был в том, что 100-процентная победа была бы, если они эту жеребьёвку выиграли, а потом били в другие ворота.

Мне кажется, понимая, что они выглядят неплохо на поле, нагнетают давление перед началом чемпионата. «Спартак» начинает специально нагнетать ситуацию, чтобы потом выбить себе лояльное судейство. Ход нормальный, но слишком читаемый. Схема ясна. Никто ничего переигрывать не будет, но зато покричали, а потом после любого спорного судейства будут говорить: «Это началось ещё с Суперкубка!» Если применили регламент, за счёт чего они собираются всё откатить назад? Это больше истерика на публику», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.