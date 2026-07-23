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Христос Дзолис поделился эмоциями от перехода в «Арсенал»

Христос Дзолис поделился эмоциями от перехода в «Арсенал»
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Полузащитник английского «Арсенала» Христос Дзолис высказался о подписании контракта с клубом. Ранее он выступал за бельгийский «Брюгге».

«Мне нужно время, чтобы осознать это, думаю! Это просто невероятно — подписать контракт с таким большим клубом, чемпионом Англии. Я очень горжусь тем, что буду частью этой команды в следующем сезоне. Когда мой агент сказал, что это может быть возможно, я уже был взволнован. Потом всё стало серьёзнее, и вот я здесь.

У меня был приятный разговор с Микелем Артетой. Он длился около часа. Мы говорили обо всём: о клубе, обо мне, о его планах, конечно, о команде. Всё было только позитивно», — приводит слова Дзолиса официальный сайт клуба.

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