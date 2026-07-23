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Семак ответил, когда за «Зенит» сыграют Сантос и Энрике, вернувшиеся с ЧМ-2026

Семак ответил, когда за «Зенит» сыграют Сантос и Энрике, вернувшиеся с ЧМ-2026
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда за команду сыграют футболисты Дуглас Сантос и Луис Энрике, представлявшие сборную Бразилии на ЧМ-2026.

— Сегодня утром проходили беговой тест Дуглас Сантос и Луис Энрике, вернувшиеся на днях. По вашему опыту, когда стоит хотя бы примерно рассчитывать на их возвращение в команду и участие в игре?
— Посмотрим, мы проанализируем результаты и дальше уже будем отталкиваться от индивидуального состояния и Дугласа, и Луиса. Посмотрим, поговорим с ними. Дальше уже будем смотреть, как они будут выглядеть на тренировках. Понятно, что в этой игре (с «Акроном» в 1-м туре Мир РПЛ. — Прим. «Чемпионата») их не будет, а в следующей появление возможно. Думаю, через один матч — уже более реально, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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