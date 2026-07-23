Новичок «Арсенала» Христос Дзолис: более или менее знаю уровень Премьер-лиги

Новый полузащитник английского «Арсенала» Христос Дзолис высказался об уровне Премьер-лиги. Дзолис был игроком «Норвич Сити» в период с 2021 по 2024 год. Его предыдущим клубом был бельгийский «Брюгге».

«Могу сказать, что я более или менее знаю уровень Премьер-лиги. Знаю, что это лучшая лига в мире. Конечно, есть разница в игре между «Норвичем» и «Арсеналом», думаю, что в «Арсенале» больше владеешь мячом. Поэтому мы атакуем больше, чем другие команды. Это очень физически сложная лига, и уровень игры очень высок, поэтому я к этому готов. В Лиге чемпионов тоже довольно высокий уровень, поэтому я считаю, что каждая игра здесь, в Премьер-лиге, похожа на игру Лиги чемпионов.

Я люблю смотреть футбол, я знаю всё о Премьер-лиге, я знаю всё об «Арсенале». В этом году я посмотрел очень много матчей, и особенно запомнились наши игры друг против друга, как вы и сказали. На нашем стадионе мы сыграли 0:3. Могу сказать, что это была самая сложная в атаке команда, против которой я играл до сих пор. Мы играли и против других сильных команд, но против «Арсенала» нам было сложнее всего создавать явные моменты. У нас были шансы, но не очень явные. Они тоже были очень эффективны и забили три потрясающих гола, в итоге результат получился справедливым», — приводит слова Дзолиса официальный сайт «Арсенала».

В декабре 2025 года «Арсенал» обыграл «Брюгге» в матче общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0.