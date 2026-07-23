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Инсайдер огласил размер зарплаты 40-летнего Луки Модрича по новому контракту с «Миланом»

Инсайдер огласил размер зарплаты 40-летнего Луки Модрича по новому контракту с «Миланом»
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Хорватский полузащитник Лука Модрич будет зарабатывать до € 4,5 млн в год по новому контракту с итальянским «Миланом». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По данным источника, 40-летний хорват подпишет новое соглашение с «россонери», которое будет рассчитано до лета 2027 года, уже в ближайшее время.

Модрич перешёл в «Милан» летом 2025 года. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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