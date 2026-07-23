Радченко: ничего не случится после обращения «Спартака» — матч сыгран, результат есть

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко отреагировал на новость, что «Спартак» требует переигровку матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

«Ничего не случится после обращения «Спартака». Матч сыгран, результат есть. О чём вы говорите? Из-за этих моментов переигрывать целый матч вряд ли кто-то будет. Недовольство «Спартака» мне прекрасно понятно, но подавать на переигровку матча — это вряд ли стоило делать», — сказал Дмитрий Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.