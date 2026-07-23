Радченко: ничего не случится после обращения «Спартака» — матч сыгран, результат есть
Поделиться
Российский экс-футболист Дмитрий Радченко отреагировал на новость, что «Спартак» требует переигровку матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Ничего не случится после обращения «Спартака». Матч сыгран, результат есть. О чём вы говорите? Из-за этих моментов переигрывать целый матч вряд ли кто-то будет. Недовольство «Спартака» мне прекрасно понятно, но подавать на переигровку матча — это вряд ли стоило делать», — сказал Дмитрий Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 июля 2026
-
16:15
-
16:14
-
16:11
-
16:06
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:45
-
15:37
-
15:31
-
15:30
-
15:28
-
15:23
-
15:20
-
15:19
-
15:15
-
15:07
-
15:03
-
14:56
-
14:55
-
14:34
-
14:26
-
14:10
-
14:08
-
14:01
-
13:58
-
13:56
-
13:53
-
13:50
-
13:44
-
13:41
-
13:41
-
13:35