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Радченко: ничего не случится после обращения «Спартака» — матч сыгран, результат есть

Радченко: ничего не случится после обращения «Спартака» — матч сыгран, результат есть
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко отреагировал на новость, что «Спартак» требует переигровку матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Зенитом». Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Ничего не случится после обращения «Спартака». Матч сыгран, результат есть. О чём вы говорите? Из-за этих моментов переигрывать целый матч вряд ли кто-то будет. Недовольство «Спартака» мне прекрасно понятно, но подавать на переигровку матча — это вряд ли стоило делать», — сказал Дмитрий Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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