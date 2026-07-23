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«Крылья Советов» представили новую форму, вдохновлённую космосом

«Крылья Советов» представили новую форму, вдохновлённую космосом
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Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях презентовали домашний и выездной комплекты игровой формы на предстоящий сезон-2026/2027.

Фото: ФК «Крылья Советов»

«Путь от Земли к бескрайним просторам начинается дома. Домашний комплект бренда Kelme, разработанный совместно с нашим техническим партнёром — компанией Wildberries — вдохновлён космосом: центральный рисунок напоминает космический корабль в момент запуска и переплетается с переходом оттенков синего как главного цвета бесконечности Вселенной. Потому что «Крылья» — это космос.

Выездной комплект вдохновлён образом скафандра космонавта. Белый цвет, лаконичные линии и детали дизайна отсылают к экипировке тех, кто первым делает шаг в неизвестность», — написано в сообщении клуба.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Видео доступно на странице «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

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