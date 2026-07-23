Андрей Червиченко: я бы никогда не исключал ЦСКА из чемпионской гонки

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о борьбе за чемпионство в Альфа-Банк РПЛ следующего сезона.

«Видимо, в этом сезоне у нас будет чуть больше кандидатов на первое место. Если не сварятся в истерике, а будут заниматься своим делом и будет один хоть трансфер на благо команды, то «Спартак» подключится к чемпионской гонке. Интересно, как выступит «Динамо». Они же пафосно кричали, что во всём виноват Карпин. Теперь посмотрим, как они выступят без Карпина. Шварца же взяли, чтобы за золотые медали биться. На выходе у нас получается «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар».

Армейцы всегда такие тихие, а потом потихонечку подгрызают матчи. Состав-то у них неплохой. Не знаю, как справится молодой тренер, но ЦСКА я бы никогда не исключал. По крайней мере, пока они не будут иметь отставание от лидирующей группы в шесть очков. До этого момента их никогда нельзя исключать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.