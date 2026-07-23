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Семак высказался о климатических условиях в день проведения матча «Зенита» с «Акроном»

Семак высказался о климатических условиях в день проведения матча «Зенита» с «Акроном»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что сине-бело-голубые будут учитывать климатические условия в день игры 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном». Матч пройдёт в Самаре 25 июля.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вопрос о климатических условиях. В выходные в Самаре температура поднимется выше +30℃, игра не очень поздно, поэтому, скорее всего, будет достаточно жарко. Учитываете ли это как-то, готовитесь ли?
— Да, на момент проведения матча в городе будет +34℃. Конечно, это очень жарко. Конечно, будем это учитывать.

— Насколько готовы к сезону 11 футболистов, которые начнут этот матч с первых минут?
— Готовы все. Но готовность у всех разная. Кому-то больше времени нужно, кому-то меньше. Кому-то важно набирать через игру игровой тонус, кто-то быстрее вкатывается. Поэтому первый матч — это всегда первый матч. Думаю, через игры нужно набирать форму и приходить к своему оптимальному состоянию, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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