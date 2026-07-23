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Агкацев ответил, тянет ли 40-летний Возинья уровень топ-клуба РПЛ

Агкацев ответил, тянет ли 40-летний Возинья уровень топ-клуба РПЛ
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Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев высказался о голкипере Кабо-Верде Возинье. 40-летний вратарь вошёл в символическую сборную чемпионата мира — 2026 по версии болельщиков.

«Тянет ли Возинья уровень топ-клуба РПЛ, не мне оценивать. Не знаю», — приводит слова Агкацева «РИА Новости Спорт».

Отметим, Возинья помог сборной Кабо-Верде впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира. В матче 1/16 финала африканская команда уступила Аргентине, а сам голкипер неоднократно спасал команду и едва не помог ей добиться громкой сенсации в игре с Лионелем Месси и его партнёрами.

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