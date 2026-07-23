«Динамо-Брянск» арендовало полузащитника Топинку у «Сочи»

Полузащитник Станислав Топинка перешёл в «Динамо-Брянск» из «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Динамо-Брянск».

«Встречаем ещё одного нового игрока ФК «Динамо-Брянск» — в аренду из «Сочи» к нам приехал опорный полузащитник Станислав Топинка.

Наш новичок родился 18 января 2006 года в Благовещенске. Начал заниматься футболом в академии «СКА-Хабаровск», откуда затем перешёл в академию «Чертаново». В 2023 году футболист попал в академию московского «Локомотива». Станислав выступал за молодёжку «Локо», выиграл с ними Молодёжную футбольную лигу, а в концовке сезона-2024/2025 дебютировал за основную команду железнодорожников. Выступал за все возрасты юношеской сборной России. 2 августа 2025 года перешёл в «Сочи», но прошлый сезон провёл в «Чайке» на правах аренды и сыграл за неё в Первой лиге восемь матчей. Желаем побед и успехов в составе нашей команды!» — написано в сообщении клуба.