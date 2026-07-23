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Сергей Семак ответил, станет ли «Акрон» другой командой без Артёма Дзюбы

Сергей Семак ответил, станет ли «Акрон» другой командой без Артёма Дзюбы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, станет ли тольяттинский «Акрон» другой командой без нападающего Артёма Дзюбы, который покинул клуб этим летом. В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «Зенит» сыграет с «Акроном» на выезде 25 июля.

— Насколько «Акрон» без Артёма Дзюбы станет другой командой по сравнению с тем, что было в прошлом сезоне?
— Посмотрим, пока сказать сложно. Сейчас, во время предсезонной подготовки, у них было много «короткой» игры — через короткие и средние передачи. Но, опять же, официальный матч — это другое. Возможно, к каждому отдельно взятому сопернику будет отдельная подготовка. Пока в этом отношении сказать сложно, какой вариант и какой матч нас ждёт, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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