Сергей Семак ответил, станет ли «Акрон» другой командой без Артёма Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, станет ли тольяттинский «Акрон» другой командой без нападающего Артёма Дзюбы, который покинул клуб этим летом. В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ «Зенит» сыграет с «Акроном» на выезде 25 июля.

— Насколько «Акрон» без Артёма Дзюбы станет другой командой по сравнению с тем, что было в прошлом сезоне?

— Посмотрим, пока сказать сложно. Сейчас, во время предсезонной подготовки, у них было много «короткой» игры — через короткие и средние передачи. Но, опять же, официальный матч — это другое. Возможно, к каждому отдельно взятому сопернику будет отдельная подготовка. Пока в этом отношении сказать сложно, какой вариант и какой матч нас ждёт, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».