Новичок «Зенита» Аугусто ответил на вопрос об игре в связке с Соболевым

Новичок петербургского «Зенита» Фелипе Аугусто ответил на вопрос об игре в связке с российским нападающим Александром Соболевым.

«Адаптация проходит очень хорошо. Из-за того, что я чуть позже присоединился к команде, физические кондиции большинства игроков чуть лучше. Но я активно работаю на каждой тренировке над тем, чтобы как можно скорее набрать свою максимальную форму, чтобы на 100 процентов приблизиться к тому Фелипе, которого хочу показать. Сейчас я оцениваю свою форму на 80 процентов. Не буду конкретные цифры называть — я это не люблю. Но моя цель — приносить пользу забитыми мячами. Конечно, хотелось бы забить как можно больше.

Опыт игры с Соболевым — очень приятный. Саша реализовал пенальти в конце матча, и мы забрали трофей. Но независимо от того, будем играть мы вместе или по отдельности, мы нападающие с разными характеристиками. Саша выше, крупнее, больше любит побороться за мяч. Для меня более характерно врываться в пространство, добавлять в скорости. Мне кажется, мы хорошо друг друга дополняем. Но неважно, кто будет играть. Самое главное, чтобы побеждала команда», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.