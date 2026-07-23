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Андраде: в матчах «Зенита» все команды хотят показать свой максимум — я был по ту сторону

Андраде: в матчах «Зенита» все команды хотят показать свой максимум — я был по ту сторону
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Защитник «Зенита» Кевин Андраде заявил, что в матчах с сине-бело-голубыми все команды хотят показать свои лучшие качества. Прежде защитник выступал за калининградскую «Балтику».

«Могу точно сказать, что нас ожидает непростой матч. Все команды, которые играют против «Зенита», настраиваются даже больше, чем на 100%. Все хотят показать свой максимум — мне прекрасно это известно, потому что я был по ту сторону. Конечно, мы готовимся к тому, чтобы показать очень хороший футбол и начать чемпионат с хорошего результата. Сделаем для этого всё возможное», — передаёт слова Андраде корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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